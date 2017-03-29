В регионе впервые откроют весеннюю охоту на медведя

Фото ИА "Тюменская линия"

59 тыс. 671 охотничий билет выдали сотрудники Госохотуправления Тюменской области в 2016 году.

Об этом рассказал заместитель начальника Госохотуправления Тюменской области Алексей Охрименко на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия".

По его словам, весенняя охота на селезня на территории региона традиционно откроется 1 мая и завершится 10 мая. 15 апреля впервые будет открыта весенняя охота на самцов бурого медведя, продлится она до конца мая. Отстрел медведя будет организован только в угодьях охотпользователей на юге Тюменской области.

По словам Алексея Охрименко, берложья охота на медведя ограничена в Тюменской области из-за того, что добычей охотников становились медведицы с медвежатами. Сроки весенней охоты позволят отстреливать только самцов.

Дарья Казакова