up

29.03.2017 среда

EUR 61.8102

USD 56.9364

В Тюмени -1..1 С 4 м/с
ветер юго-восточный

﻿
Главная / Новости / Общество

В регионе впервые откроют весеннюю охоту на медведя

13:21 29 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

59 тыс. 671 охотничий билет выдали сотрудники Госохотуправления Тюменской области в 2016 году.

Об этом рассказал заместитель начальника Госохотуправления Тюменской области Алексей Охрименко на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия".

По его словам, весенняя охота на селезня на территории региона традиционно откроется 1 мая и завершится 10 мая. 15 апреля впервые будет открыта весенняя охота на самцов бурого медведя, продлится она до конца мая. Отстрел медведя будет организован только в угодьях охотпользователей на юге Тюменской области.

По словам Алексея Охрименко, берложья охота на медведя ограничена в Тюменской области из-за того, что добычей охотников становились медведицы с медвежатами. Сроки весенней охоты позволят отстреливать только самцов.

Дарья Казакова

Теги: весенняя охота , Госохотуправление , Алексей Охрименко

Последние новости

15:54 Почта России открыла регулярные авиарейсы из Китая на собственных самолетах
15:43 Актуальные проблемы в педиатрии и неонатологии обсудят в Тюмени
15:32 И Бах, и Рыбников: хоровая капелла представит композиторов разных эпох
15:21 Геннадий Иванов вручил знамя движения "Бессмертный полк" Тюменской областной организации ветеранов
15:10 Тюменская филармония представит популярную классику, романсы и джаз
15:00 Более миллиона рублей штрафов наложили на браконьеров тюменские инспекторы Госохотуправления
14:49 Тюменские ветераны завещали молодежи страну и попросили беречь и защищать ее
14:38 Дзюдоисты региона поборются за медали Кубка Европы
14:27 Тюменский предприниматель задолжал более пятидесяти миллионов налогов
14:16 На развитии туризма в Тюмени можно и нужно зарабатывать, считают специалисты сферы потребительского рынка Фото
Все новости

Архив новостей

Март, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев: Тюменская областная организация ветеранов - одна из ведущих общественных сил региона

Тюменская область заключила соглашение с комбайновым заводом "Ростсельмаш"

Владимир Якушев напомнил о задаче совместной борьбы с наркоугрозой

Политика

Общественные советы – ключевой институт формирования доверия между обществом и властью, считает Павел Белявский

Утвержден проект стратегии деятельности областной думы

Андрей Руцинский: в Тюменской области высокая исполнительная дисциплина

Экономика

На развитии туризма в Тюмени можно и нужно зарабатывать, считают специалисты сферы потребительского рынка

Уральский федеральный округ обеспечен всем необходимым для начала посевной кампании

Льготным кредитованием сельхозпроизводителей активно пользуются крупные хозяйства

Общество

Почта России открыла регулярные авиарейсы из Китая на собственных самолетах

Актуальные проблемы в педиатрии и неонатологии обсудят в Тюмени

И Бах, и Рыбников: хоровая капелла представит композиторов разных эпох

Спорт

Дзюдоисты региона поборются за медали Кубка Европы

На чемпионате России по биатлону выступят музыканты и танцоры

Лыжники региона выиграли три награды свободным стилем

Происшествия

Тюменский предприниматель задолжал более пятидесяти миллионов налогов

В Тюмени подростки отдали телефоны под дулом пистолета

В Уватском районе столкнулись "Жигули" и грузовик, водитель легкового автомобиля в коме
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+