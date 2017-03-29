Андрей Чувашов развеял слухи вокруг хоровой капеллы Тюменской филармонии и маэстро Антона Шароева

Фото ИА "Тюменская линия"

Слухи о том, что маэстро Антон Шароев покинул пост художественного руководителя хоровой капеллы опроверг директор Тюменской филармонии Андрей Чувашов.

"В СМИ появилась информация о том, что маэстро Антон Шароев – художественный руководитель и капеллы, и камерного оркестра "Камерата Сибири". Я хочу сказать, что Антон Георгиевич всегда являлся художественным руководителем камерного оркестра. Но поскольку он очень часто привлекал капеллу в свои проекты, повелось называть его художественным руководителей и капеллы, и оркестра", - пояснил Андрей Чувашов.

Как сообщала "Тюменская линия" ранее, 22 марта Тюменское концертно-театральное объединение заключило долгосрочный контракт с бывшим руководителем мужского хора Вологодской областной филармонии - хоровая капелла обрела нового художественного руководителя в лице Альберта Мишина. О его назначении директор Тюменской филармонии сообщил на специальной пресс-конференции.

Фото ИА "Тюменская линия"

"Должность художественного руководителя хоровой капеллы появилась только с приходом Альберта Владимировича. До этого у нас как такового руководителя капеллы не было", - подчеркнул Андрей Чувашов.

По его словам, появление нового художественного руководителя у хоровой капеллы никак не отразится на работе маэстро камерного оркестра Антона Шароева.

"Антон Георгиевич ничего не теряет. У него есть свои абонементы. Причем в них участвует хоровая капелла. Но маэстро никто не ущемляет. Он как вел свою творческую деятельность, так и будет продолжать", - заверил Андрей Чувашов.

Напомним, со дня основания до 2012 года худруком хоровой капеллы была Анжелика Таланцева. С ее уходом должность пустовала.

"У нас Анжелика Львовна была художественным руководителем еще хора "Ренессанс", при ней переименовали хор в капеллу. Но с ее уходом этой должности не стало вообще. Был только главный хормейстер, с этой должностью справлялась все эти годы Вера Николаевна Бурковская. Она остается главным хормейстером в коллективе", - пояснил Андрей Чувашов.

Как выяснилось, Альберту Мишину прежде доводилось встречаться с коллективом и Анжеликой Таланцевой на фестивале в Праге.

"С Анжеликой Львовной мы впервые встретились в 2007 году на фестивале "Рождественская Прага". Я в тот момент был в жюри. Коллектив Тюменской филармонии тогда занял первое место. На страничке во "ВКонтакте" я увидел десятилетней давности фото с дипломом, подписанным мной, как членом жюри. Пути Господни, как говорят…", - сказал Альберт Мишин.

На протяжении нескольких недель новый художественный руководитель плотно общался с Верой Бурковской, обсуждая репертуарное разнообразие капеллы в новом сезоне. Первая рабочая встреча с коллективом прошла 27 марта.

Ирина Ромашкина