Опасного водителя задержали тюменские полицейские

Фото: ГИБДД Тюменской области

Пьяного водителя фуры из Ноябрьска задержали тюменские инспекторы ДПС на 127 км федеральной трассы Тюмень - Ханты-Мансийск.

О неадекватном водителе КамАЗа с прицепом инспекторам специализированного батальона ДПС на автозаправочной станции сообщил дальнобойщик одной из торговых сетей.

Патруль оперативно выехал по сигналу, обогнав фуру, инспекторы остановили ее. 51-летний водитель вез мебель для нефтяников на север, он пытался скрыться от полицейских в кузове своего автомобиля. Показания освидетельствования водителя на алкотестере составили 1,14 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Фото: ГИБДД Тюменской области

Большегруз доставлен на специализированную стоянку. На водителя составлен административный материал за пьяное вождение, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

ГИБДД выражает благодарность автомобилисту, сообщившему инспекторам ДПС об опасном водителе. Окружающим повезло, что его остановили вовремя, до наступления трагических последствий пьяного вождения.