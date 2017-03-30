Тобольск станет территорией танцев

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600 танцоров от пяти до 30 лет из Ярково, Ивановки, Аромашево, Тобольска, Тюмени, Лангепаса, Вагая, Сургута, Ханты-Мансийска, Нижневартовска и Кургана примут участие в Международном конкурсе хореографического мастерства "Территория танца". Он состоится в тобольском ДК "Синтез" 31 марта и 1 апреля.

Первый конкурсный день посвящен классическим, народным и эстрадным танцам. Во второй день запланирована премьера номинаций "Современная хореография" и "Уличные направления. Батлы".

Оценивать выступления участников будет жюри, в состав которого вошли лауреаты международных и всероссийских конкурсов.

31 марта состоится благотворительный концерт памяти талантливого музыканта и танцора Родиона Юмашева. 23 танцевальных номера представят лучшие хореографические коллективы Тобольска. Собранные деньги будут направлены на лечение основателя хореографического отделения в ДШИ им. А. А. Алябьева Натальи Бажановой.

Гала-концерт и награждение победителей пройдут 1 апреля.

Соб. инф.