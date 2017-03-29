В Тюменском районе попался водитель с фальшивыми правами

Фото ГИБДД Тюменской области

Водитель обвиняется в езде по фальшивому водительскому удостоверению и под чужой фамилией.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, Михаил Мильченко в 2015 году в Курганской области был лишен прав за пьяную езду. Через два года мужчина купил фальшивое водительское удостоверение на право управления транспортными средствами категорий "В" и "В1" за 30 тыс. рублей. Удостоверение было изготовлено на фамилию Смирнов.

В Тюменском районе инспектор ДПС остановил BMW X6 хDrive 30d под управлением Мильченко. Удостоверение, которое передал водитель, вызвало подозрение. Мужчина сознался, что он не Смирнов, а Мильченко.

Прокуратура утвердила по уголовному делу обвинительный акт и направила материалы в суд. Мужчине грозят исправительные работы на срок до двух лет.

Соб. инф.