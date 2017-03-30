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Мюнхенский камерный оркестр впервые выступит в Тюмени

09:10 30 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
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Звездные гости из Германии посетят Тюменскую филармонию осенью 2017 года. Директор Тюменской филармонии Андрей Чувашов назвал цикл концертов "Музыкальный Олимп" беспрецедентно сформированным.

"Он сформирован из замечательных коллективов – это Мюнхенский камерный оркестр, который впервые посетит Россию. Это один из ведущих коллективов мира в камерном жанре. Он даст несколько концертов в Екатеринбурге, Перми и Тюмени. Мы его включили в абонемент", - пояснил Андрей Чувашов.

Ценители классики посетят концерт "Чайковский гала" государственного камерного оркестра "Виртуозы Москвы" под руководством Владимира Спивакова. Маэстро приедет в Тюмень с еще одним концертом, включенным в этот же абонемент. 26 марта 2018 года столицу области посетит национальный филармонический оркестр России.

В ноябре 2017-го пройдет концерт "Денис Мацуев приглашает". А в марте 2018 года в Тюменской филармонии планируется большой фестиваль "Владимир Спиваков приглашает".

Ирина Ромашкина

Теги: Андрей Чувашов , Тюменская филармония

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