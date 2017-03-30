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Заседание городской думы началось в Тюмени

10:02 30 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
t-l.ru

Очередное заседание Тюменской городской думы VI созыва началось в эти минуты. Депутатам предстоит обсудить 12 вопросов.

На заседании присутствует заместитель председателя Тюменской областной думы Владимир Пискайкин, который от имени регионального парламента вручил грамоту за многолетний труд депутату Владимиру Гороховцеву. 

Предполагается, что в ходе заседания депутаты заслушают информацию о реализации муниципальной программы развития градостроительной деятельности в 2016 году. Ранее этот вопрос был рассмотрен на заседании постоянной комиссии по градостроительству и земельным отношениям. Проект внесен главой администрации города. 

Напомним, что в прошлом году в Тюмени введено в эксплуатацию более 1 млн кв. м (план 996 тыс. кв. м). Выдано 721 разрешение на строительство (что на 121 документ больше, чем было запланировано). Выдано 186 разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства. В 2016 году по результатам аукционов заключено 14 договоров о развитии ранее застроенных территорий. Застройщики уже ведут работы на выделенных им площадках.

Екатерина Исаева

Теги: гордума

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