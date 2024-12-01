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Рекордный объем жилья ввели в эксплуатацию в Тюменской области в 2024 году

Экономика, 15:01 31 декабря 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменская область в очередной раз побила свой рекорд по вводу жилья. Об этом рассказал губернатор региона Александр Моор в новогодней программе "80 лет за 80 минут".

"Мы перешагнем рубеж в 2,5 миллиона квадратных метров жилья. У нас сейчас в стройке находятся дома общей площадью почти 4,6 миллиона - это те дома, которые будут введены в 2025 и 2026 годах. Могу предположить, что в следующем, в 2025 году, если рекорд не поставим, то точно повторим объем ввода жилья 2024 года", - уточнил он.

Полностью посмотреть эфир программы можно на телеканалах "Тюменское время", "Твоя Тюмень" и ОТР. Время выхода повторов - здесь.

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# Александр Моор , ввод жилья , строительство жилья

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