Апелляционный суд подтвердил законность штрафа газовой компании

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Восьмой Арбитражный апелляционный суд подтвердил законность и обоснованность штрафа ООО "Газпром межрегионгаз Север" в более полумиллиона рублей. Такой суммой по постановлению тюменской антимонопольной службы должно поплатиться общество за несанкционированное отключение жилого дома от газа.

Как сообщили в пресс-службе УФАС по Тюменской области, отключение ресурсоснабжающая организация произвела без уведомления управляющей компании. Свои действия она объясняла образовавшийся задолженностью у УК дома за потребляемое топливо.

Долг у УК перед ООО "Газпром межрегионгаз Север" действительно был и образовался из-за неуплаты коммунальных услуг некоторых жильцов. Но, несмотря на это, отключать топливо ресурсоснабжающая организация не имела права. УК приобретала у нее газ для отопления и подогрева воды для жилого дома. Занимая доминирующее положение и отключив газовые котельные, ООО "Газпром межрегионгаз Север" нарушило права квартиросъемщиков, которые добросовестно оплачивали коммунальные услуги.

Таким образом, отключение газа ресурсоснабжающая организация произвела с нарушением Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям в многоквартирных и жилых домах. Согласно правилам, она может ограничивать или приостанавливать поставку газа потребителю, имеющего задолженность по оплате, меньшую, чем два ежемесячных размера платы. Сделать это она вправе только по истечении 20 дней с момента получения потребителем уведомления. В данном случае ООО "Газпром межрегионгаз Север" не выдержало этот срок.

За злоупотребление доминирующим положением и ущемление прав жильцов дома ООО "Газпром межрегионгаз Север" получило штраф в 562 тыс. 500 рублей.