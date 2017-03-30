На Урале таксист увез ребенка клиентки и сдал его в полицию

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Доследственная проверка по факту инцидента, произошедшего из-за отказа водителя такси перевозить детей клиентки без детских автокресел проводится в Нижнем Тагиле Свердловской области.

Предварительно установлено, что вечером 25 марта мать указанного ребенка вызвала такси для того, чтобы уехать из гостей с двумя своими детьми. По прибытию водитель отказался перевозить детей, так как в машине у него не было детских автокресел. Уже севшая в салон с детьми женщина вызвала по телефону своих родственников - мужчину и женщину, у которых она находилась в гостях. Вместе они стали убеждать таксиста увезти клиентов до дома, сообщает региональное управление СК РФ.

Во время возникшего конфликта клиентка с одним из детей вышла из салона. Увидев это, таксист решил, что в салоне больше никого нет и, во избежание дальнейшего развития ситуации, уехал от агрессивно настроенных граждан. В дальнейшем он обнаружил, что на заднем сидении остался один ребенок. Он сразу же отвез его в полицию. После ребенка вернули матери. Какого-либо вреда, по предварительным данным, ему причинено не было.

Следователь СК выясняет все детали случившегося, опрашивает участников инцидента. По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.