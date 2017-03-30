up

30.03.2017 четверг

EUR 61.5347

USD 57.0241

В Тюмени 0..2 С 7 м/с
ветер западный

﻿
Главная / Новости / Происшествия

На Урале таксист увез ребенка клиентки и сдал его в полицию

15:32 30 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
www.kirova33.ru

Доследственная проверка по факту инцидента, произошедшего из-за отказа водителя такси перевозить детей клиентки без детских автокресел проводится в Нижнем Тагиле Свердловской области.

Предварительно установлено, что вечером 25 марта мать указанного ребенка вызвала такси для того, чтобы уехать из гостей с двумя своими детьми. По прибытию водитель отказался перевозить детей, так как в машине у него не было детских автокресел. Уже севшая в салон с детьми женщина вызвала по телефону своих родственников - мужчину и женщину, у которых она находилась в гостях. Вместе они стали убеждать таксиста увезти клиентов до дома, сообщает региональное управление СК РФ.

Во время возникшего конфликта клиентка с одним из детей вышла из салона. Увидев это, таксист решил, что в салоне больше никого нет и, во избежание дальнейшего развития ситуации, уехал от агрессивно настроенных граждан. В дальнейшем он обнаружил, что на заднем сидении остался один ребенок. Он сразу же отвез его в полицию. После ребенка вернули матери. Какого-либо вреда, по предварительным данным, ему причинено не было.

Следователь СК выясняет все детали случившегося, опрашивает участников инцидента. По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Теги: следственный комитет

Последние новости

16:16 Налетчики на офис Сбербанка в Тюмени ожидают суда
16:05 Мероприятия молодогвардейцев ко Дню Победы в Тюмени
15:54 Жители Тюменского района отмечают важность встреч с представителями власти
15:43 Начинается весенняя призывная кампания-2017
15:32 На Урале таксист увез ребенка клиентки и сдал его в полицию
15:21 В Тюмени разработают комплекс мер для обеспечения безопасности детей в Интернете Фото
15:10 В Уватском районе отремонтируют три детских сада и две школы
15:00 Тюменские старшеклассники посетят "Уроки великой войны"
14:49 Общественность Тюмени предлагает усовершенствовать федеральное законодательство
14:38 Мария Зольникова завоевала серебро первенства России по дзюдо
Все новости

Архив новостей

Март, 2017
﻿

Губернатор

Губернатор Тюменской области вошел в Совет при президенте РФ по развитию местного самоуправления

Владимир Якушев проведет семинар-совещание с главами муниципалитетов в Тобольске

МСЧ "Нефтяник" станет одной из ведущих клиник России, считает Владимир Якушев

Политика

Тюменцы получают помощь в приемной президента

Заседание городской думы началось в Тюмени

Очередное заседание гордумы состоится в Тюмени

Экономика

Жители Тюменского района отмечают важность встреч с представителями власти

Тюменские предприниматели продолжают получать господдержку

Стоимость пенсионного коэффициента увеличится с 1 апреля

Общество

Мероприятия молодогвардейцев ко Дню Победы в Тюмени

Начинается весенняя призывная кампания-2017

В Тюмени разработают комплекс мер для обеспечения безопасности детей в Интернете

Спорт

Мария Зольникова завоевала серебро первенства России по дзюдо

Северянин выиграл партию у шахматиста из Ярославля

Югорчане победили в лыжном командном спринте

Происшествия

Налетчики на офис Сбербанка в Тюмени ожидают суда

На Урале таксист увез ребенка клиентки и сдал его в полицию

Следователи в Тюмени проверяют, как в Сеть попали откровенные фото школьниц
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+