В Тюмени выберут лучшую клубную мисс

Фото ИА "Тюменская линия"

Первый конкурс на лучшую клубную мисс состоится в Тюмени. "Miss Geometria Тюмень 2017" — это уникальный шанс для красивых и модных девушек города стать лучшими среди культурной, светской и клубной аудитории.

Попытаться стать частью главного события весны, совершить увлекательное путешествие от кастинга до финала, на месяц погрузиться в атмосферу интересной работы с командой и фотографами Geometria.Ru, получить подарки от партнеров и сразиться за престижный титул сможет любая тюменка, если придет на кастинг в арт-пространстве Loft TMN (ул. Проезд Тихий, 2) 23 апреля в 13 часов.

Для того, чтобы подать заявку на конкурс, необходимо отправить письмо на почту tumen@geometria.ru с указанием ФИО, возраста, рода деятельности, ссылку на аккаунт в любой из соцсетей: Instagram, Вконтакте, Facebook. Либо приложить два фото (не обязательно профессиональных) в купальнике и лицо крупным планом.

Заявки принимают до 20 апреля.

Отбор участниц конкурса пройдет в два этапа: первый – открытый кастинг, в котором может участвовать любая девушка города от 21-35 лет. По итогам первого кастинга каждая девушка становится участницей народного онлайн-голосования на сайте Geometriа.ru. Второй этап – кастинг с участием жюри.

Дополнительная информация: +7-9222-63-83-50.