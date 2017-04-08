Здание музея Романовых "сохранило" особые экспонаты

Кабинет-музей императора Николая II | Фото: www.phototyumen.ru

Аутентичные элементы интерьера времен Романовых обнаружены во время строительно-реставрационных работ в здании Тобольска, в котором проживали члены царской семьи.

Обнаруженные в сохранности мраморные подоконники, деревянные двери с бронзовыми ручками, подлинные половицы, старинный паркет и другие элементы интерьера обработали реставраторы будущего музея царской семьи Романовых в Тобольске.

Как сообщает пресс-служба департамента культуры Тюменской области, восстановленные находки представят гостям нового объекта музейного комплекса.

В музее царской семьи Романовых продолжаются строительно-реставрационные работы, закупаются экспонаты для экспозиционно-выставочных залов.

В состав музейного фонда вошли старинные платья конца XIX – начала XX вв., столовое серебро, старинные часы и портсигары, коллекция пасхальных яиц, текстиль и многое другое.

Интерес представляют предметы из бисера: дамские сумочки, игольница, очечница, монетница, наволочки на диванную подушку. Это подлинные предметы эпохи, рассказали сотрудники музея.

Открытие музея царской семьи Романовых в Тобольске состоится в августе 2017 года, в дни празднования юбилея города.

Ирина Ромашкина