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Сельхозтехника и оборудование тюменских аграриев на полпути к полному обновлению

16:50 31 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
фото ИА "Тюменская линия"

На 51 процент обновлена кормоуборочная техника и зерноуборочные комбайны в пределах амортизационного срока в Тюменской области. На 32 процента помолодел парк тракторов.

Такие цифры назвал заместитель губернатора, директор департамента агропромышленного комплекса Тюменской области Владимир Чейметов во время беседы с журналистами после осмотра агропромышленной выставки.

"Современный, хороший и высокопроизводительный комбайн заменяет несколько, может быть даже больше десятка, тех старых машин, которые в советское время работали на нашей территории. 51 процент у нас техники обновленной, новой, современной. Пониже — 32 процента — это среди тракторов. Ну и здесь тоже надо понимать, что среди общего количества большая часть техники осталась еще с момента распада наших колхозов и совхозов. Сейчас на их базе работают фермерские хозяйства, которые эксплуатируют трактора от случая к случаю", - рассказал он.

По словам чиновника, тракторный парк Тюменской области позволяет в сжатые природно-климатические сроки проводить как весенне-полевую кампанию, так и уборочные работы.

"В подтверждение тому - уборка и посевная прошлого года, когда был высокий уровень воды, а осенью поджимали сроки и вот-вот должен был выпасть снег. Тем не менее товаропроизводители успели обмолотить весь урожай, чего, к сожалению, не смогли сделать наши соседи из других субъектов УФО. Совершенство и обновление машинно-тракторного парка способствует своевременному выполнению работ и, соответственно, более эффективному использованию средств. В конечном итоге выигрывает потребитель, который получает натуральный, качественный продукт", - подытожил Владимир Чейметов.

Владислав Соколов

Теги: трактор , сельхозтехника , выставка , АПК , сельхозтоваропроизводители , Владимир Чейметов , комбайн

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