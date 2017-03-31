Сельхозтехника и оборудование тюменских аграриев на полпути к полному обновлению

фото ИА "Тюменская линия"

На 51 процент обновлена кормоуборочная техника и зерноуборочные комбайны в пределах амортизационного срока в Тюменской области. На 32 процента помолодел парк тракторов.

Такие цифры назвал заместитель губернатора, директор департамента агропромышленного комплекса Тюменской области Владимир Чейметов во время беседы с журналистами после осмотра агропромышленной выставки.

"Современный, хороший и высокопроизводительный комбайн заменяет несколько, может быть даже больше десятка, тех старых машин, которые в советское время работали на нашей территории. 51 процент у нас техники обновленной, новой, современной. Пониже — 32 процента — это среди тракторов. Ну и здесь тоже надо понимать, что среди общего количества большая часть техники осталась еще с момента распада наших колхозов и совхозов. Сейчас на их базе работают фермерские хозяйства, которые эксплуатируют трактора от случая к случаю", - рассказал он.

По словам чиновника, тракторный парк Тюменской области позволяет в сжатые природно-климатические сроки проводить как весенне-полевую кампанию, так и уборочные работы.

"В подтверждение тому - уборка и посевная прошлого года, когда был высокий уровень воды, а осенью поджимали сроки и вот-вот должен был выпасть снег. Тем не менее товаропроизводители успели обмолотить весь урожай, чего, к сожалению, не смогли сделать наши соседи из других субъектов УФО. Совершенство и обновление машинно-тракторного парка способствует своевременному выполнению работ и, соответственно, более эффективному использованию средств. В конечном итоге выигрывает потребитель, который получает натуральный, качественный продукт", - подытожил Владимир Чейметов.

Владислав Соколов