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Киев отказался пойти на уступки российской певице Юлии Самойловой

08:49 01 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
1tv.ru

Украина не пойдет на уступки российской конкурсантке Евровидения-2017 Юлии Самойловой, которой СБУ запретила въезд в страну.

Об этом заявил глава украинского МИД Павел Климкин, сообщает РИА Новости

"Никакие уступки, формальные или неформальные, не обсуждаются. Мы говорим о выполнении закона. Если закон нарушен, то мы не можем говорить о каких-либо шагах. Мы привержены принципу верховенства права, и только выполнение норм закона даст нам возможность продолжить работу. Я думаю, что мы и продолжим так себя вести", — сказал он.

Ранее глава Европейского вещательного союза Ингрид Делтенре официально уведомила власти Украины, что несколько стран могут отказаться от участия в конкурсе из-за решения СБУ. 

Напомним, Юлия Самойлова должна была представлять Россию на "Евровидении" с песней о любви "Flame Is Burning", однако СБУ запретила ей въезд на Украину на три года из-за выступления в Крыму.

Теги: Юлия Самойлова , Евровидение

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