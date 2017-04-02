SpaceX попытается в ходе испытаний вернуть ступень сверхтяжелой ракеты

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Испытательный полет сверхтяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy запланирован на конец лета. Об этом сообщил глава компании SpaceX Илон Маск в своем микроблоге в Twitter.

При этом будет предпринята попытка вернуть верхнюю ступень ракеты для повторного использования. "Шансы на успех низкие, но, возможно, это стоит того", — написал Маск.

30 марта SpaceX осуществила запуск Falcon 9, первая ступень которой уже отправлялась в космос. Тяжелая ракета-носитель с телекоммуникационным многоцелевым спутником SES-10 стартовала с мыса Канаверал. Спустя девять минут первая ступень успешно приземлилась на платформу в Атлантическом океане.

Ранее сообщалось, что в 2017 году SpaceX планирует произвести 27 коммерческих и гражданских пусков, а также тестовые старты сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy и корабля Dragon V2, передает Лента.ру.