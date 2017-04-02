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Владимир Якушев: тренерский штаб СБР будет сформирован до 5 апреля

12:49 02 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
admtyumen.ru

Окончательный состав тренерского штаба, который будет готовить сборную России по биатлону к зимним Олимпийским Играм 2018 года, будет объявлен 5 апреля.

Об этом заявил губернатор Тюменской области, член правления Союза биатлонистов России Владимир Якушев, комментируя итоги заседания тренерского совета СБР, которое прошло в тюменском центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" в рамках чемпионата России по биатлону.

"Идут дополнительные консультации. После их завершения мы в заочном режиме подпишем окончательный протокол. Затягивать процесс формирования тренерского штаба нельзя - сезон олимпийский. Окончательное решение огласит 5 апреля президент Союза биатлонистов России Александр Кравцов", - рассказал Владимир Якушев.

По его словам, в состав тренерского штаба войдут специалисты, которые и раньше работали с российской сборной.

"Еще один важный итог заседания тренерского совета - не будет никаких трех групп по подготовке спортсменов-мужчин. На индивидуальной подготовке останется группа в составе Алексей Волкова и Антона Шипулина. Во второй группе будут готовиться еще шесть спортсменов. Таким образом, количество биатлонистов в мужской национальной сборной сокращается до восьми человек", - рассказал Владимир Якушев.

Что касается женской сборной, подготовку в составе сборной будут проходить шесть спортсменок, добавил губернатор. Окончательный состав сборных определит правление СБР.

Евгений Бабенко

Теги: чемпионат России по биатлону , Владимир Якушев , Жемчужина Сибири , СБР , биатлон , тренеры

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