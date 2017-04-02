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Смотритель храма в Пакистане убил 20 прихожан

14:48 02 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото The Associated Press

Смотритель одного из храмов в пакистанском городе Саргодха провинции Пенджаб вместе со своими сообщниками забил дубиной и зарезал как минимум 20 прихожан, еще четыре человека были ранены. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Agence France-Presse.

По данным полиции города, полученным от выживших, смотритель Абдул Вахид приглашал жертв в храм по телефону и принимал их по одному в изолированной комнате. Там он угощал гостей едой с подмешанным сильнодействующим наркотиком, после чего снимал с них одежду и избивал их дубиной или резал мачете.

"50-летний Абдул Вахид признался, что убил этих людей, потому что думал, что они хотят покончить с ним. У подозреваемого четко прослеживается паранойя и психоз", — рассказал начальник местной полиции Зульфикар Хамид.

В феврале в Мьянме арестовали настоятеля буддийского монастыря, прятавшего в храме более 4,6 миллиона таблеток метамфетамина. В полиции были шокированы инцидентом — ранее они никогда не сталкивались со священнослужителями, занимающимися наркоторговлей.

Теги: Пакистан , происшествие

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