В Югре завели дело на судмедэксперта, который не смог установить причину смерти мужчины

sledcomrf.ru

Уголовное дело в отношении судебно-медицинского эксперта, который подозревается в халатности, возбуждено в Югре.

1 мая 2016 года в одном из домов Югорска было обнаружено тело мужчины, 1950 года рождения, без видимых признаков насильственной смерти. По данному факту Югорским межрайонным следственным отделом проводилась процессуальная проверка, в рамках которой, для установления причины смерти мужчины произведено судебно-медицинское исследование его тела. Согласно акту, составленному судебно-медицинским экспертом, причину смерти погибшего установить не удалось.

Вместе с тем, следствие не исключало версию о криминальном характере смерти мужчины, поскольку принадлежащий ему автомобиль пропал. Для установления объективных обстоятельств произошедшего следствие организовало эксгумацию тела и проведение комиссионной судебно-медицинской экспертизы, согласно выводов которой смерть мужчины была насильственной – он погиб от множественных телесных повреждений, нанесенных в область головы и шеи.

Комиссионная судебно-медицинская экспертиза также показала, что первичное исследование тела было проведено формально – без фактического проведения наружного и внутреннего исследования. Недобросовестное и халатное отношение судебно-медицинского эксперта к своим обязанностям способствовало укрывательству особо тяжкого преступления, в связи с чем правоохранительные органы утратили возможность своевременно раскрыть преступление и привлечь виновного к ответственности за его совершение.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, причин и условий, способствовавших его совершению.

Стоит отметить, что по факту убийства мужчины и хищения его автомобиля следователи возбудили уголовные дела. Лицо, причастное к совершению преступления, было установлено и задержано. Следствием собраны достаточные доказательства его вины, в связи с чем приговором суда мужчина был признан виновным в совершении инкриминируемых преступлений и осужден к реальному лишению свободы, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по ХМАО.