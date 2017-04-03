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До конца регистрации на "Югорский лыжный марафон" осталось три дня

15:54 03 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
ugraloppet.ru

Все прошедшие online-регистрацию для участия в "Югорском лыжном марафоне" (организаторы: правительство Югры, АУ "ЮграМегаСпорт", Федерация лыжных гонок округа и банк "Открытие"), могут получить номера.

Их выдача производится с 3 по 7 апреля в Ханты-Мансийске в гостинице "Олимпийская" (ул. Энгельса, 45б, второй этаж, конференц-зал) в офисе "Югорского лыжного марафона". Время работы офиса: с 10 до 19 часов по местному времени.

Регистрация продлится по 6 апреля, после указанной даты стать участников соревнований станет невозможно.

Нагрудный знак также можно получить в день старта в гостинице "Югорская долина" (слева от арки в зале "Атриум" на первом этаже). Выдача номеров 8 апреля производится с 7 часов 30 минут до 9 часов. Начало марафона 8 апреля в 11 часов.

Чтобы получить нагрудный номер, необходимо предоставить:

1. Документ, подтверждающий личность (для взрослых – оригинал или хорошо читаемый скан паспорта; для детей – оригинал или хорошо читаемый скан свидетельства о рождении).

2. Если участник претендует на льготное получение нагрудного номера (дети до 12 лет, ветераны войн, ветераны труда, сурдлимпийцы или паралимпийцы), необходим документ, подтверждающий факт льготы.

3. Документ, подтверждающий факт оплаты стартового взноса (чек).

4. Справку о состоянии здоровья (в качестве альтернативы – в офисе соревнований можно написать расписку о том, что участник берет ответственность за свое здоровье на себя).

Вместе с нагрудным номером участники соревнований получают пакеты с сувенирами от партнеров "Югорского лыжного марафона", сообщает Западно-Сибирский филиал банка "Открытие".

Подробная информация на сайте и по телефону в Ханты-Мансийске: (3467) 33-12-24. Генеральный партнер соревнований – банк "Открытие".

Соб. инф.

Теги: Ханты-Мансийский банк , лыжные гонки , Югорский лыжный марафон

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