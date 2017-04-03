Горячие линии открыты в связи со взрывом в метро Санкт-Петербурга

mchs.gov.ru

Горячие линии МЧС работают в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Чтобы получить информацию о пострадавших, нужно позвонить по телефонам:+7 (495) 983-79-01 — МЧС РФ, +7 (499) 216-99-99 — телефон доверия МЧС РФ.

Для оказания экстренной психологической помощи продолжают работать телефоны доверия: 8-800-775-17-17, 8-812-718-25-16.

Пожарно-спасательные подразделения МЧС России продолжают ликвидацию последствию чрезвычайной ситуации в метрополитене Санкт-Петербурга, где 3 апреля на станции "Технологический институт" произошел взрыв в одном из вагонов подземки.

Пожарно-спасательные подразделения МЧС России одни из первых прибыли на место ЧС и в кротчайшие сроки и совместно с бригадами скорой медицинской помощи организовали оказание помощи и эвакуацию пассажиров метро. Всего было эвакуировано более 1 тыс. 200 человек. Для эвакуации пострадавших в лечебные учреждения города задействован вертолет Ка-32 МЧС России.

В настоящее время пожарно-спасательными подразделениями, совместно с экстренными службами проводится обследование линий метрополитена.

Работа метрополитена в Санкт-Петербурге временно приостановлена.

Для транспортного обеспечения властями города дополнительно развернуто 5 наземных маршрутов, дублирующих линии метрополитена, задействованы более 160 автобусов.

Для информирования населения о происшествии, правилах поведения, а также о режиме работы наземного общественного транспорта и введенных ограничениях движения на улицах Санкт-Петербурга МЧС России задействовало терминальные комплексы общероссийской системы информирования и оповещения населения.

Совместно со спасателями на станциях метро работают медицинские бригады Всероссийского центра экстренной и радиационной медицины МЧС России (ВЦЭРМ). Кроме того, при необходимости во ВЦЭРМ подготовлены дополнительные места для приема пострадавших, нуждающихся в высокотехнологичной медицинской помощи.