Аркадий Дворкович не поддержал инициативу регулирования работы крупных магазинов

Фото Владимира Яшина

Поддерживать малый формат торговли без ограничения крупных призвал заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович на I медиафоруме для представителей российских СМИ "Современная розничная торговля – драйвер несырьевой экономики России" Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

Напомним, что 31 марта первый заместитель председателя комитета СФ по аграрно-продовольственной политике Сергей Лисовский заявил, что сенаторы и депутаты Госдумы к осени хотят внести в нижнюю палату парламента поправки в закон о торговле, которые ограничат круглосуточную работу крупных торговых сетей. По его мнению, эта инициатива поможет малым формам торговли конкурировать с ритейлерами.

"Идет постоянная борьба между большими и малыми форматами торговли, звучат революционные идеи. Все очень сильно зависит от потребительских предпочтений. Я надеюсь, что именно они будут в конечном счете определять, как будут складываться структуры рынка. Есть примеры городов, где гипермаркеты и торговые центры не пользуются большой популярностью, потому что люди предпочитают ярмарки, но это зависит именно от их предпочтений. В разных городах разные ситуации", - отметил Аркадий Дворкович.

Он подчеркнул, что ярмарки для местных товаропроизводителей должны развивать и поддерживать в муниципалитетах, при этом не ограничивая супермаркеты, а создавая условия для торговли.

Дарья Казакова