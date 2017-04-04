Тюменские ветераны войны улучшают жилищные условия

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Тридцать три ветерана Великой Отечественной войны, проживающих в Тюменской области, смогут улучшить жилищные условия в 2017 году. Об этом сообщил на заседании комитета Тюменской областной думы по социальной политике председатель комитета Валерий Фальков.

Депутаты рассмотрели информацию регионального правительства о реализации в Тюменской области указа президента России "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов".

"Обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны в Тюменской области осуществляется в двух формах: предоставление социальной выплаты на приобретение или строительство жилья за счет субвенций из федерального бюджета, и предоставление жилых помещений по договорам социального найма из жилищного фонда Тюменской области", - отметил председатель думского комитета по социальной политике.

Всего в Тюменской области социальную выплату на приобретение жилья реализовали более 2 тыс. ветеранов, сообщил Валерий Фальков. Еще 195 ветеранов получили жилье по договорам социального найма. По данным органов местного самоуправления, в 2017 году могут быть приняты на учет еще 16 ветеранов, для обеспечения которых жильем потребуется выделение дополнительных средств.

Евгений Бабенко