Уральская учительница довела первоклассницу до психического расстройства

sledcom.ru

Расследование уголовного дела в отношении бывшей учительницы начальных классов одной из школ Златоуста Челябинской области, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего), ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) завершено следователями регионального управления Следственного комитета России.

По версии сыщиков, обвиняемая, применяя грубое, пренебрежительное и унижающее человеческое достоинство обращение по отношению к учащейся 1 класса, в 2016 году создала психотравмирующую ситуацию, повлекшую развитие у девочки психического заболевания в виде расстройства адаптации, вызванного стрессовой ситуацией. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, психическое расстройство, возникшее у ребенка, по степени тяжести причиненного вреда здоровью, относится к категории тяжкого вреда здоровью.

Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения. В рамках расследования уголовного дела следователем СК начальнику управления образования администрации города внесено представление об устранении причин, способствовавших совершению преступлений.