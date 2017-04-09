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Семьдесят два года назад советские войска взяли Кенигсберг

11:00 09 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
topwar.ru

9 апреля 1945 года войска маршала Василевского взяли штурмом город-крепость Кенигсберг – столицу Восточной Пруссии (ныне – российский Калининград).

В районе Кенигсберга были блокированы значительные силы противника – оперативная группа "Земланд", четыре пехотные дивизии, несколько отдельных полков и батальонов фольксштурма. Они насчитывали свыше 130 тыс. человек, около 4 тыс. орудий и минометов, 108 танков и штурмовых орудий. Поддержку этих войск с воздуха осуществляли 170 самолетов, которые базировались на Земландском полуострове.

Для выполнения задачи по разгрому кенигсбергской группировки врага привлекались 39, 43, 50, 11-я гвардейская армии, 1-я и 3-я воздушные армии 3-го Белорусского фронта, соединения 18-й армии Дальней авиации, ВВС Балтийского флота, два бомбардировочных авиационных корпуса РВГК (всего до 187 тыс. человек, около 5 тыс. 200 орудий и минометов, 538 танков и самоходных артиллерийских установок, 2 тыс. 500 самолетов). С учетом того, что боевые действия предстояло вести на местности с большим количеством инженерных заграждений и в условиях укрепленного города, 47 % артиллерийских систем составляли тяжелые орудия, орудия большой и особой мощности. По этой же причине более 45 % от общего числа самолетов составляли бомбардировщики.

Маршал Советского Союза Александр Василевский решил нанести удары по Кенигсбергу 43-й и 50-й армиями с севера и 11-й гвардейской армией с юга. Задача 39-й армии заключалась в выходе на побережье залива Фриш-Гаф и к устью реки Прегель, чтобы исключить поддержку блокированных в городе немецких войск или их отход в направлении Пиллау.

За четыре дня до начала операции артиллерия приступила к разрушению долговременных сооружений врага. Эффективность его огневого поражения оказалась ниже ожидаемой, так как погодные условия не позволили в полной мере применить авиацию.

6 апреля после артиллерийской подготовки войска фронта перешли в наступление. В первый же день соединения 39-й армии перерезали железную дорогу Кенигсберг – Пиллау и прервали сообщение гарнизона крепости с земландской группой противника. Одновременно дивизии 43, 50-й и 11-й гвардейской армий захватили 15 населенных пунктов, непосредственно прилегавших к Кенигсбергу, а затем ворвались в город и освободили более ста кварталов.

Решающими стали последующие два дня, когда установилась летная погода. 7 апреля авиация произвела почти 5 тыс. вылетов и сбросила на укрепления врага более 1,5 тыс. тонн бомб. На следующий день было совершено уже более 6 тыс. вылетов. К исходу 8 апреля штурмовые группы захватили порт и железнодорожный узел города, а также ряд важных военно-промышленных объектов. Они окончательно отрезали и изолировали гарнизон крепости от Земландского полуострова. Несмотря на это, его командование отклонило переданное через парламентеров предложение сложить оружие.

Утром 9 апреля соединения 43-й армии сорвали попытки отдельных частей противника прорваться на запад. Не принес результата и удар на Кенигсберг, предпринятый немецкой 5-й танковой дивизией с Земландского полуострова. После массированных ударов артиллерии и авиации по уцелевшим узлам сопротивления стрелковые дивизии 11-й гвардейской армии при поддержке танков и самоходной артиллерии атаковали врага в центре города и к вечеру заставили его капитулировать.

В ходе боев за Кенигсберг войска фронта уничтожили около 42 тыс. солдат и офицеров противника, пленили 92 тыс. человек, захватили большое количество вооружения и военной техники.

При подготовке материала использована информация Общероссийской общественно-государственной организации "Российское военно-историческое общество и Министерства обороны России. 

Теги: история , Великая Отечественная война , Вторая мировая война

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