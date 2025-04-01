Тюмень вошла в число городов России с активным оформлением ипотеки

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюмень вошла в число городов России с активным оформлением ипотеки. В этом году динамика кредитования на покупку жилья аналогична темпам в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Краснодаре и Ростове-на-Дону, сообщает страховой дом ВСК.

"По оценкам Центрального банка России с начала года объем выдачи ипотечных кредитов сократился вдвое в сравнении с декабрем прошлого года. Исключение составляет сегмент жилищного кредитования с господдержкой. По оценкам страхового дома ВСК регионами-рекордсменами по оформлению ипотеки, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, в 2025 году являются Уфа, Краснодар, Тюмень и Ростов-на-Дону", - уточняется в сообщении.

На долю мужчин приходится 52 % заключенных договоров ипотеки, на женщин - 48%. По данным компании, самые активные заемщики – это россияне в возрасте 30-39 лет, на них оформлен 41 % полисов страхования ипотеки. На втором месте возрастная категория 40-49 лет. На долю молодежи приходится 10 % полисов.

Примечательно, что примерно 3 % заемщиков – это россияне 60-69 лет, а минимум 0,7 % страхователей на время действия договора ипотечного страхования исполнилось 70-80 лет.

Март стал одним из рекордных месяцев по спросу на ипотеку – 9 % договоров. Чаще всего россияне решаются на приобретение кредитного жилья в начале недели – в понедельник, вторник и среду.