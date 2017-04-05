Владимир Якушев: мониторинг подтверждает благополучную экологическую ситуацию в районе Тобольской промплощадки

фото ИА "Тюменская линия"

Правительство региона внимательно наблюдает за экологической ситуацией в районе Тобольской промышленной площадки.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев, комментируя итоги совещания, которое провел на площадке компании СИБУР в Тобольске специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

"Контроль за экологической безопасностью деятельности таких крупных компаний, как СИБУР - это федеральные полномочия. Но мы прекрасно понимаем, что региональные власти не могут быть в стороне от этой работы, поэтому следим за экологической ситуацией", - отметил глава региона.

По словам Владимира Якушева, данные регулярных исследований, проводимых, в частотности, передвижной экологической лабораторией компании СИБУР, показывают, что ситуация в Тобольске достаточно благополучна.

"Экологическая безопасность муниципалитетов и региона в целом - одна из важнейших наших задач. Мы решаем ее в рамках своих полномочий, сотрудничая с Росприроднадзором", - подчеркнул губернатор.

Отметим, что компания СИБУР и Тобольская комплексная научная станция Российской академии наук реализуют в районе Тобольской промышленной площадки совместный проект "Экотропа". Задача проекта - изучение и мониторинг биоразнообразия вблизи промплощадки. "Экотропа" расположена в 500 м от строительной площадки "ЗапСибНефтехима" и 1,5 км от действующих мощностей Тобольской промышленной площади. Она включает три лесных маршрута протяженностью от 1 до 2 км, оборудованных мониторинговыми площадками для проведения анализов воздуха, воды, почвы.

Проект стал призером Международного проекта "Экологическая культура. Мир и согласие", а также получил национальную экологическую премию им. Вернадского.

Кроме того, для наблюдений за состоянием атмосферного воздуха в разных точках Тобольска и на самой промышленной площадке компания СИБУР приобрела передвижную экологическую лабораторию. Она оснащена автоматическими газоанализаторами, которые передают информацию в электронном виде контролирующим органам. Результаты анализов регулярно публикуются в тобольских СМИ и соцсетях с комментариями независимых и корпоративных экологов.

Евгений Бабенко