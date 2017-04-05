Анатолий Пахомов: Сочи - семейный курорт для любого кошелька

https://www.sochiadm.ru

77% составляет средняя заполняемость отелей в Сочи за год. В 2016 году город принял рекордное количество туристов - 6,5 млн человек.

Об этом рассказал глава города Анатолий Пахомов на пресс-конференции в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия".

По его словам, Сочи до и после Олимпиады - это разные города.

"Инфраструктура полностью поменялась. Раньше были проблемы с отключением энергии, а теперь город весь в иллюминации. Построено 46 корпусов 24 новых отелей, которые управляются брендовыми сетевыми компаниями, качество услуг соответствующее. Мы можем разместить 200 тысяч туристов одновременно, из них половину в гостиницах и санаториях, а остальных в гостевых домиках, комнатах в квартирах", - сообщил глава города.

Он отметил, что Сочи напрасно считают самым дорогим курортом России - цены здесь разные, но они ниже, чем в Геленджике и в Крыму.

"Сочи - курорт семейного отдыха для любого кошелька. Можно снять жилье от 200 рублей через муниципальный кол-центр. Уже 70 событийных мероприятий прошло в 2017 году", - сообщил Анатолий Пахомов.

В Сочи построены четыре горно-климатических курорта, три из них - это автономные новые города с развитой инфраструктурой и большим предложением по развлечениям.

"С началом летнего сезона планируем открыть 20 регулярных рейсов, в основном это "ЮТэйр", но если будут увеличиваться турпотоки, то возможны и чартеры. Как мэр могу гарантировать туристам полную безопасность - в городе установлены 6,5 тысяч камер наблюдения", - рассказал он.

Анатолий Пахомов уверяет, что в вопросе экологии Сочи тоже занимает высокое место. Построены три новых очистных сооружения, в городе заменены все коллекторы, отремонтированы 18 глубоководных выпусков, рекультивированы все свалки. Весь бытовой мусор вывозится за 300-500 км от города.

"Аналогов Сочи среди российских курортов нет, он самый современный. 146 километров пляжей, огромное количество здравниц, Сочи входит в перечень уникальных курортов благодаря Мацесте. Отличительная особенность города - практически все отели высокого уровня открывают у себя оздоровительные отделения. Это позволяет совмещать пляжный отдых с оздоровлением, что в современных условиях особенно актуально", - отметила коммерческий директор компании "Алеан" Оксана Булах.

Дарья Казакова