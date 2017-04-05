up

5.04.2017 среда

EUR 60.2427

USD 56.5553

В Тюмени 2..4 С 5 м/с
ветер юго-западный

﻿
Главная / Новости / Губернатор

Губернатор: инвесторы формируют предложения в сфере мусоропереработки

18:49 05 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
admtyumen.ru

Инвесторы формируют предложения в сфере мусоропереработки, которые вполне могут быть реализованы и принесут пользу тюменскому региону. Об этом рассказал губернатор Тюменской области Владимир Якушев специальному представителю президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергею Иванову, который проводит рабочее совещание в Тобольске. 

Глава региона сообщил, что у "Фортума" есть предложение. "Мусороперерабатывающие заводы компании работают в Швеции и Финляндии, мы ознакомились с их технологией. Готовы зайти еще, как минимум, два российских инвестора. В целом бизнес достаточно позитивно относится к этой теме, готов вкладывать средства, экономика здесь просматривается неплохая", - отметил Владимир Якушев.

Сергей Иванов подчеркнул, что во всем мире переработка мусора является прибыльным бизнесом. "К сожалению, в нашей стране эта сфера долгое время оставалась криминализованной. Сегодня она становится прозрачной. Очень важно, что в квитанциях будет обозначена стоимость вывоза мусора, люди четко будут видеть, сколько эта услуга стоит, при этом нужно контролировать, чтобы возчики вывозили мусор на переработку, а не до ближайшего леса", - указал представитель президента.

Напомним, что в 2014 году правительство Тюменской области заключило концессионное соглашение по созданию и эксплуатации системы коммунальной инфраструктуры для переработки, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов.

Концессионер обязуется до 2018 года построить четыре межмуниципальных мусороперерабатывающих завода, расположенных в Тюмени, Тобольске, Ишиме и Ялуторовске, и две мусороперегрузочных станции, расположенные в Тюмени и Тюменском районе.

Для реализации концессионного соглашения концессионеру выделены шесть земельных участков, соответствующих условиям соглашения, а также предоставлены в пользование полигоны ТБО, расположенные в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске.

Теги: бытовые отходы , Владимир Якушев , заводы , Сергей Иванов , Фортум , мусоропереработка

Последние новости

19:01 СИБУР переработал более двадцати двух миллиардов кубометров попутного нефтяного газа
18:49 Губернатор: инвесторы формируют предложения в сфере мусоропереработки
18:42 Тюменские вузы готовят кадры под конкретные проекты СИБУРа
18:05 Тюменские семеноводы обеспечивают потребности региона в семенах зерновых и зернобобовых культур
17:54 6 апреля - события дня
17:43 Tele2 представляет новую тарифную линейку в Тюменской области
17:32 В паводок российские почтальоны пересядут на вездеходы, катера и вертолеты
17:21 Детско-юношеские центры и спортшколы Тюмени представят программы летнего отдыха
17:14 Анатолий Пахомов: Сочи - семейный курорт для любого кошелька
17:10 В магазине Салехарда открыли первую бесплатную социальную полку
Все новости

Архив новостей

Апрель, 2017

Эту новость первыми получили наши подписчики в Telegram

﻿

Губернатор

СИБУР переработал более двадцати двух миллиардов кубометров попутного нефтяного газа

Губернатор: инвесторы формируют предложения в сфере мусоропереработки

Тюменские вузы готовят кадры под конкретные проекты СИБУРа

Политика

Депутаты предлагают мотивировать крестьян на возврат в оборот заброшенной пашни

Иван Квитка: деструктивные группы в соцсетях - это тихий террор

"Защита Отечества" и "Единая Россия" продолжат сотрудничество

Экономика

Тюменские семеноводы обеспечивают потребности региона в семенах зерновых и зернобобовых культур

В магазине Салехарда открыли первую бесплатную социальную полку

Аркадий Дворкович призвал регионы запускать программы продовольственной помощи малоимущим

Общество

6 апреля - события дня

Tele2 представляет новую тарифную линейку в Тюменской области

В паводок российские почтальоны пересядут на вездеходы, катера и вертолеты

Спорт

Тюменка представит Россию на мировых соревнованиях по боксу

Тюменцев приглашают на массовую зарядку

В России назовут самую сильную школу

Происшествия

Житель Тюменского района сдавал могильные оградки на металлолом

Безработный тюменец пойдет под суд за организацию наркопритона

В Санкт-Петербурге задержали предполагаемых пособников террористов
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+