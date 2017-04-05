Губернатор: инвесторы формируют предложения в сфере мусоропереработки

admtyumen.ru

Инвесторы формируют предложения в сфере мусоропереработки, которые вполне могут быть реализованы и принесут пользу тюменскому региону. Об этом рассказал губернатор Тюменской области Владимир Якушев специальному представителю президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергею Иванову, который проводит рабочее совещание в Тобольске.

Глава региона сообщил, что у "Фортума" есть предложение. "Мусороперерабатывающие заводы компании работают в Швеции и Финляндии, мы ознакомились с их технологией. Готовы зайти еще, как минимум, два российских инвестора. В целом бизнес достаточно позитивно относится к этой теме, готов вкладывать средства, экономика здесь просматривается неплохая", - отметил Владимир Якушев.

Сергей Иванов подчеркнул, что во всем мире переработка мусора является прибыльным бизнесом. "К сожалению, в нашей стране эта сфера долгое время оставалась криминализованной. Сегодня она становится прозрачной. Очень важно, что в квитанциях будет обозначена стоимость вывоза мусора, люди четко будут видеть, сколько эта услуга стоит, при этом нужно контролировать, чтобы возчики вывозили мусор на переработку, а не до ближайшего леса", - указал представитель президента.

Напомним, что в 2014 году правительство Тюменской области заключило концессионное соглашение по созданию и эксплуатации системы коммунальной инфраструктуры для переработки, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов.

Концессионер обязуется до 2018 года построить четыре межмуниципальных мусороперерабатывающих завода, расположенных в Тюмени, Тобольске, Ишиме и Ялуторовске, и две мусороперегрузочных станции, расположенные в Тюмени и Тюменском районе.

Для реализации концессионного соглашения концессионеру выделены шесть земельных участков, соответствующих условиям соглашения, а также предоставлены в пользование полигоны ТБО, расположенные в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске.