В Упоровском районе приостановили работу предприятия из-за нарушения закона

cnnturk.com

Работа деревообрабатывающей базы приостановлена за нарушения закона в селе Скородум Упоровского района.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в селе Скородум на арендованном земельном участке ООО "Стройпрогресс" размещает производственную базу, на которой находятся административное задание, гараж, пилорама, углевыжигательные печи для изготовления древесного угля.

По закону "Об охране атмосферного воздуха" выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарными источниками допускается на основании разрешения. Наличие разрешения - обязательное услови при хозяйственной деятельности, поскольку разрешением устанавливаются предельно допустимые выбросы и другие условия, которые обеспечивают охрану атмосферного воздуха. У ООО "Стройпрогресс" разрешение на выброс вредных веществ отсутствует.

Прокуратура области возбудила в отношении ООО "Стройпрогресс" административное дело. По результатам рассмотрения дела суд 4 апреля приостановил деятельность деревообрабатывающей базы "Стройпрогресс" на 60 суток.