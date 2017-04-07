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В Челябинске мужчина, получив сорок ударов ножом, вызвал полицию

17:10 06 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
rosgvard.ru

Вооруженное нападение на мужчину совершено в одной из квартир дома по ул. 8 Марта Челябинска 5 апреля в 14 часов 30 минут. Причем в полицию позвонил сам потерпевший и сообщил, что знакомый нанес ему несколько ножевых ранений.

На место прибыл наряд группы задержания вневедомственной охраны управления Росгвардии по Челябинской области. Сотрудники Росгвардии установили, что звонивший мужчина закрылся от нападавшего в ванной. Он также успел пояснить, что к нему в квартиру пришел старый знакомый, с которым имелись давние разногласия, именно из-за них и произошел очередной конфликт. Пьяный гость напал на хозяина квартиры с ножом и нанес ему множественные проникающие колото-резанные раны брюшной полости, груди и спины.

В момент прибытия сотрудников Росгвардии подозреваемый находился еще в квартире. Его задержали. Врачи скорой помощи увезли пострадавшего. Позже стало известно, что по пути в лечебное учреждение мужчина, 1961 года рождения, скончался от полученных ранений. Их медики насчитали около сорока.

Задержанный, ранее судимый за убийство местный житель, также 1961 года рождения, был передан сотрудникам полиции. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Росгвардии.

Теги: убийство , Челябинск , уголовное дело , Росгвардия

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