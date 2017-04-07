В Ишиме наркополицейские заставляли граждан рвать коноплю

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Приговор по уголовному делу в отношении бывших оперуполномоченных Ишимского межрайонного отдела УФСКН России по Тюменской области 29-летнего Ивана Белова, 30-летнего Владимира Ершова, 33-летних Александра Знаменщикова и Андрея Цуканова вынес Ишимский городской суд. Они признаны виновными в превышении должностных полномочий.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, 6 июля 2015 года оперуполномоченные Знаменщиков, Ершов и Цуканов на служебном автомобиле Lada Granta прибыли в село Озерное Викуловского района для проверки сообщения о преступлении. В ходе проверки информации в здании заброшенной водонапорной башни было обнаружено более 11,4 кг марихуаны. Установить, кому принадлежит наркотическое средство, оперативники не смогли.

Тогда, по версии следствия, наркополицейские решили найти кого-нибудь и заставить его признаться в наркопреступлении, чтобы таким способом раскрыть преступление.

15 июля 2015 года Знаменщиков, Цуканов и Ершов прибыли в село Озерное и, применяя психическое насилие в виде угроз, заставили 35-летнего жителя села признаться в приобретении и хранении марихуаны. В тот же день с участием "наркодельца" и понятых был проведен осмотр башни. Кроме того, Знаменщиков убедил мужчину написать явку с повинной. 16 июля в отношении селянина было возбуждено уголовное дело, ему грозило лишение свободы на срок от 3 до 10 лет.

25 августа 2015 года Знаменщиков, Ершов и Цуканов, желая улучшить показатели работы по выявлению наркопреступлений, вновь приехали к тому же селянину. Они предложили ему нарвать конопли, обещая за это денежное вознаграждение. При этом оперативники скрыли, что мужчина может быть привлечен к уголовной ответственности. Наркополицейские заверили, что селянин будет подвергнут административному штрафу, который они же сами за него и уплатят.

25 августа мужчину вывезли в соседний Сорокинский район, где он в селе Большое Сорокино нарвал конопли, в которой содержалось наркотическое средство марихуана массой более 10 граммов, что является значительным размером. Наркополицейские привлекли понятых, в присутствии которых зелье было изъято у "наркодельца". Кроме того, Ершов убедил мужчину написать явку с повинной. 28 августа 2015 года в отношении селянина было возбуждено уголовное дело.

Как полагает следствие, по такой же схеме Знаменщиков, Цуканов и Белов 5 августа 2015 года убедили совершить наркопреступление и 41-летнюю жительницу села Озерное. Женщину вывези в деревню Берендеева Абатского района, где Знаменщиков вместе с ней нарвал в мешок конопли, в которой содержалось более 3,5 кг марихуаны. В присутствии понятых зелье было изъято. Белов убедил селянку написать явку с повинной. 7 августа 2015 года в отношении женщины было возбуждено уголовное дело.

В октябре 2015 года селянка, осознав, что ее могут лишить свободы, написала заявление прокурору Викуловского района. Ее примеру в ноябре последовал и односельчанин, привлеченный к уголовной ответственности за наркопреступления.

По материалам прокуратуры было возбуждено уголовное дело по ст. 286 УК РФ (превышение полномочий). В декабре 2015 года уголовные дела в отношении мужчины и женщины из села Озерное были прекращены. В октябре 2016 года уголовное дело о превышении полномочий было направлено в Ишимский городской суд для рассмотрения по существу.

Суд назначил Знаменщикову 4 года 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, он лишен права занимать должности на государственной службе, связанной с работой представителя власти или организационно-распорядительных полномочий, сроком на 2 года 10 месяцев.

Его сообщники осуждены к условной мере наказания.

Так, Цуканову назначено 4 года 8 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года с лишением права занимать должности на государственной службе, связанной с осуществлением функций представителя власти или организационно-распорядительных полномочий, сроком на 2 года 10 месяцев.

Ершов осужден к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года с лишением права занимать должности на государственной службе, связанной с осуществлением функций представителя власти или организационно-распорядительных полномочий, сроком на 2 года 6 месяцев.

Белову назначено 3 года 10 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года с лишением права занимать должности на государственной службе, связанной с осуществлением функций представителя власти или организационно-распорядительных полномочий, сроком на 2 года 6 месяцев.