В Тюмени полицейские изъяли героин в крупном размере

Фото следственного комитета РФ

Героин в крупном размере изъяли полицейские в Тюмени.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области, на ул. Олимпийской в ходе проверки оперативной информации полицейские задержали нигде официально не трудоустроенную жительницу областного центра 1991 года рождения.

При личном досмотре у задержанной обнаружен сверток с порошкообразным веществом белого цвета. В присутствии понятых сотрудники полиции изъяли сверток и направили на исследование. Эксперты-криминалисты установили, что изъятое относится к наркосодержащим веществам, а именно героину общей массой более пяти граммов, что является крупным размером.

Санкция статьи "Незаконное хранение наркотических средств, совершенное в крупном размере" предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет.

Стражи правопорядка напоминают, любую информацию о потреблении наркотиков и их хранении, незаконной продаже и рекламе наркотических средств можно сообщить по телефонам: 02 или 291-600, "телефон доверия" 799-855.