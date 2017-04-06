Депутаты довольны результатами информатизации в образовании и здравоохранении Тюменской области

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Технологию обучения медицинских специалистов и учителей работе в региональной информационной системе представил депутатам Тюменской областной думы директор департамента информатизации Тюменской области Александр Албычев.

На выездном заседании комитета по экономической политике и природопользованию парламентарии побывали в интерактивных классах на базе физико-математической школы.

Как рассказал Александр Албычев, основной смысл интерактивных тренажеров для медработников - показать, как устроены процессы и документооборот в поликлиниках и больницах.

Он отметил, что по каждому типу записи пациентов - через портал госуслуг, мобильное приложение, по телефону или через регистратуру - со всей области собирается аналитика, которая обновляется раз в четыре часа. На основании этих данных впоследствии строятся рейтинги, которые помогают увидеть эффективность и понять, что необходимо изменить и улучшить.

В интерактивном и компьютерном классах врачи и младший медперсонал обучаются в течение недели по четыре часа в день, после чего сдают экзамен. Кроме этого, навыки работы с электронной картой сотрудники здравоохранения получают дистанционно. По словам Александра Албычева, за три года через эти тренажеры прошли почти 4 тыс. человек.

"Молодые люди быстрее подхватывают знания и в дальнейшем занимаются самостоятельно, бывает, что даже не приходят на следующие занятия. С медицинского университета мы приводим сюда студентов для лабораторных работ, чтобы в будущем на работе они быстрее адаптировались", - пояснил директор департамента информатизации.

Председатель комитета Инна Лосева поинтересовалась, выдаются ли рецепты на лекарства только в электронном виде и связаны ли они со всеми аптеками. Александр Албычев пояснил, что от бумаги полностью отказаться в вопросе рецептов пока что не позволяет федеральное законодательство, а электронный рецепт направляется только в аптеку, которая занимается выдачей льготных лекарств.

Заместитель председателя облдумы Виктор Рейн спросил, отслеживается ли доступность медицинских услуг. Директор департамента сообщил, что это один из ключевых показателей, который измеряется тем, сколько дней пациенту необходимо ждать приема. Отслеживанием занимается ситуационный центр при Медицинском информационно-аналитическом центре.

Александр Албычев рассказал депутатам о том, что после удачного опыта с интерактивным тренажером для медицинских сотрудников принято решение создать подобный класс для учителей, чтобы эффективнее внедрять систему "Электронная школа". Обучение в нем проходит в режиме работы на местах. На каждом рабочем месте есть интерактивный планшет с мобильным приложением "Образование72", что позволяет сразу видеть, как оно работает и как вся информация по успеваемости ребенка демонстрируется родителям. В отличие от курса для работников здравоохранения, эта программа гораздо короче - всего шесть часов и десять проверочных вопросов в качестве экзамена.

Парламентарии позитивно восприняли услугу оплаты детского питания через электронные госуслуги, которую не так давно внедрили несколько пилотных школ областного центра.

После интерактивных классов депутаты отправились в поликлинику №8, где главный врач Ольга Дурегина на практике продемонстрировала плюсы работы с электронной картой и показала им, как изменилась регистратура после введения электронного документооборота.

"Комитет ежемесячно проводит заседания, раз в год организует выездное. Его тема обсуждается с депутатами, и мы берем наиболее острые вопросы, которые интересуют людей в тот или иной период. Предоставление услуг в электронной форме, развитие проекта "Электронная Тюменская область" для всех интересны. Все больше места в нашей жизни занимают такие услуги, они пришли не только в каждую семью, но и на производство. Считаем, что необходимо этим заниматься, адаптировать электронные услуги для разного уровня граждан", - прокомментировала Инна Лосева.

Она отметила, что одним из важных плюсов информатизации медицинских и образовательных услуг стало освобождение сотрудников от рутинной работы.

"Когда-то все говорили, что не хватает врачей и учителей. После нововведений стало возможным перебросить ресурсы. Регистраторы стали работать как консультанты. Внедрение электронных форм услуг требует хороших вложений, но мы получаем обратный эффект - 97 процентов жителей довольны электронными услугами. Там, где раньше был большой всплеск эмоций, теперь все хорошо, время ожидания в очередях сократилось. По медицине еще стоит вопрос нехватки специалистов узкого профиля, но благодаря аналитике, которая формируется в электронной системе, можно в будущем формировать заказ на специалистов", - подытожила председатель комитета по экономической политике и природопользованию Тюменской областной думы.

Дарья Казакова