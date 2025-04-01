Боронование на более чем 77 тыс. га проведут на полях аграрии Заводоуковского округа

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Боронование на более чем 77 тыс. га проведут на полях аграрии Заводоуковского округа. Первые хозяйства уже вывели спецтехнику на поля, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

"В ближайшее время механизаторам нужно будет сделать прибивку влаги на более чем 77 тысячах гектаров. На 10 процентах площадей работа уже выполнена. Также полным ходом идет подготовка семян к посеву, специалисты проводят обеззараживание", - прокомментировала ход весенних полевых работ глава Заводоуковского муниципального округа Светлана Касенова.

Отметим, в Тюменской области посевная кампания 2025 года пройдет на 996 тыс. га. Из-за возможного паводка в некоторых районах сельхозтоваропроизводители планируют увеличить площадь на 11 тыс. га к объему прошлого года.