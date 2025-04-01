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В Тюмени в обновленной школе № 22 установят теннисные столы

Экономика, 19:32 16 апреля 2025

из Telegram-канала главы Тюмени Максима Афанасьева | Фото: из Telegram-канала главы Тюмени Максима Афанасьева

Здание школы № 22 ремонтируют в Тюмени. Рабочие за год выполнили значительный объем по обновлению фасада, заменили все окна, модернизировали инженерные коммуникации и кровлю. Одновременно с этим благоустраивается и прилегающая территория, рассказал глава города Максим Афанасьев по итогам визита на объект.

"Обсудили с руководством образовательного учреждения вопросы наполняемости классов, повышения привлекательности школы во внеурочное время. Решили установить в школе теннисные столы, что позволит создать дополнительные условия для активного отдыха учеников", - подчеркнул глава Тюмени.

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По его мнению, это станет важным дополнением к образовательной среде учебного учреждения и повысит привлекательность занятий физической культурой вне уроков.

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# Максим Афанасьев , образование , ремонт школ

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