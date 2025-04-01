"Разговор с героем" прошёл в Тюменской городской думе

| Фото: Тюменской городской думы | Фото: Тюменской городской думы

Почётный гражданин Тюмени, автор идеи "Бессмертный полк России" Геннадий Иванов, старшая медсестра перинатального центра, участница СВО Ольга Воронцова и председатель областного Поискового центра Ростислав Ольховский стали гостями встречи "Разговор с героем" в Тюменской городской думе 16 апреля.

Участие в мероприятии, приуроченном к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, приняли депутаты, представители городского совета ветеранов, члены общественной молодёжной палаты при городской думе, а также студенты тюменского колледжа экономики, управления и права и учащиеся школы № 69.

Отвечая на вопросы, Геннадий Иванов поделился, что для него понятие патриотизма начинается с малой родины. "Когда я приезжаю в село Колесниково ныне Заводоуковского района, вижу тротуары, по которым ходил, поле, где играл в футбол, наверное, вот это и есть патриотизм, а не громкие слова. Родина идёт оттуда, от корней", - поделился Почётный гражданин Тюмени.

Участница СВО Ольга Воронцова рассказала о роли тактической медицины в спасении жизней наших военнослужащих. "Это самая нужная вещь на поле боя, в "красной зоне". От того, как ты оказал помощь бойцу, зависит его жизнь. Спасибо тому, кто придумал этот курс, это спасло многих бойцов", - рассказала она.

От Ростислава Ольховского школьники узнали, что основной задачей Поискового центра является устранение исторической несправедливости. "Миллионы героев, погибших, защищая нашу страну в годы Великой Отечественной войны, лежат в лесах и болотах. Поисковики находят их, чтобы похоронить с соответствующими почестями, либо при возможности передать их останки родным", - рассказал он.

Также он ответил на вопрос о том, как работают поисковики с обнаруженными останками немецких солдат. По его словам, случается такое крайне редко, так как противник, имея преимущество, мог выносить с поля боя и хоронить своих погибших.

"Для этого у нас хорошо налажено взаимодействие с германской стороной. Мы сообщаем им координаты находки. Представители Германии либо извлекают останки своими силами, либо мы передаём их", - рассказал Ростислав Ольховский.

Завершилось мероприятие передачей на пункт сбора новой партии маскировочных сетей, сплетённых в рамках акции "Плетём сети вместе". Масксети в составе очередного гуманитарного груза будут отправлены в зону проведения СВО 21 апреля из парка Пограничников в Тюмени.

"Важным завершением "Разговора с героем" стала очередная передача маскировочных сетей в зону СВО", - подчеркнула председатель Тюменской городской думы Светлана Иванова.

Она напомнила, что по итогам акции "Плетём сети вместе" для фронта подготовлено более 250 м сетей.

"Плетение продолжается во всех административных округах. Это наш вклад в общую победу, которая обязательно будет за нами", - заключила Светлана Иванова.

Николай Ступников