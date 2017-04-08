Тюменские связисты успешно устранили условную аварию из-за паводка

Тренировку по устранению аварии на магистральной высокоскоростной линии связи "Москва-Хабаровск" в Заводоуковском городском округе провели сотрудники ПАО "Ростелеком". По легенде линия повредилась из-за обрушения берега реки Ук в паводковый период.

На восстановление связи на участке федерального значения восьми инженерам было дано не более 10 часов. На месте была развернута лаборатория измерений оптического кабеля. Место повреждения многокилометровой магистрали было определено с точностью до сантиметров специальным прибором – рефлектометром. Сварка волоконно-оптического кабеля прошла в полевых условиях, в специальной палатке и фургоне оптической лаборатории, где было установлено высокотехнологичное оборудование.

Начальник линейного участка "Ростелеком" Алексей Муромцев рассказал, что через магистраль идет серьезный трафик, в том числе в Европу и Азию, и в случае происшествия многие миллионы людей могут остаться без связи.

Для того, чтобы достать концы поврежденного кабеля, аварийной бригаде пришлось раскопать два котлована. Была проложена аварийная вставка.

"Вообще такая ситуация не допускается, но как природный катаклизм мы отрабатываем это, проводим учения. Под рекой Ук кабель проложен способом горизонтально направленного бурения, глубина от четырех до шести метров, и в нормальной ситуации такое произойти не может", - пояснил Алексей Муромцев.

Он сообщил, что перед паводком в "Ростелекоме" ежегодно проверяют перечень опасных мест, где вблизи линий связи проходят реки и ручьи.

"Иногда невидимый на поле ручеек в паводок становится рекой. Такие места мы осматриваем и, если необходимо, принимаем меры - засыпаем землей, кладем плиты. Если обнаруживаем опасные участки, то стараемся перекладывать кабель методом горизонтально направленного бурения, он уходит на глубину до девяти метров и ему уже ничего не угрожает", - рассказал начальник линейного участка.

Застывший грунт работники вскрывали с помощью электромолотков. Кабель искали специальным прибором, - трассоискателем 3M Dynatel, который, улавливая частоту, указывал глубину залегания линии связи.

Поврежденный кабель электромеханик перед сваркой обрезал до определенной длины и с помощью аппарата сваривал каждое из 16 волокон линии. Перед тем, как приступить к монтажу восстановленного кабеля, инженер электросвязи проверил рефлектометром остальные участки линии на предмет повреждений. Сигнал, запущенный в оба конца кабеля, показал километраж и затухание в районе станций - значит, линия больше не имеет разрывов.

"Для того, чтобы обеспечить устойчивую связь даже в паводковый и пожароопасный период, специалисты компании из года в год оттачивают навыки по предотвращению повреждений и восстановлению телекоммуникационного оборудования. Это позволяет им четко и слаженно работать в любой ситуации", - прокомментировал директор филиала в Тюменской и Курганской областях компании "Ростелеком" Игорь Волков.

По его словам, для оперативного устранения аварий на линиях связи сформированы и укомплектованы 52 аварийно-восстановительные группы, подготовлены необходимые средства механизации, автотранспорт для откачки воды из кабельных шахт и колодцев. На случай аварийных ситуаций на складах "Ростелекома" хранится неснижаемый запас материалов: оптический и телефонный кабель, провода, муфты, а также стационарные и передвижные источники электроснабжения.

По прогнозам специалистов Тюменского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - филиала "Обь-Иртышского УГМС", в 2017 году уровень воды в бассейнах основных рек региона будет выше средних многолетних значений, но схож с показателями прошлого года. Затяжная и долгая весна позволит более благополучно пройти паводкоопасный период, быстрая предвещает такой же паводок, как и в 2016.

Для профилактики технические специалисты обследуют участки, а также кабельные и воздушные переходы, которые по прогнозам синоптиков могут попасть в зону подтопления. Сотрудники компании окапывают распределительные шкафы, организуют отвод талых вод, проверяют герметизацию колодцев телефонной канализации.

Дарья Казакова