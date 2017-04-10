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В Голышмановском районе готовятся к пожароопасному сезону

09:43 10 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
www.rosleshoz.gov.ru

Четыре мобильные группы сформированы в голышмановском филиале Тюменской авиабазы для тушения лесных пожаров.

Они укомплектованы автомобилями УАЗ и тракторами МТЗ. В штате филиала насчитывается 39 человек, в наличие - 23 единицы техники. Такие данные озвучены на очередном заседании комиссии по вопросам чрезвычайных ситуаций.

Пока угроза загорания минимальна, специалисты лесоохраны проводят профилактику. Они проводят отжиги сухих остатков растительности, создают искусственные барьеры на пути распространения огня.

"Сразу после схода снежного покрова подразделения Тюменской авиабазы проведут контролируемые отжиги горючих материалов на площади 470 га. Запланировано устройство противопожарных полос протяженностью 291 километр, осенью были выполнены работы по прочистке имеющихся барьеров, общей длиной 662 километра, - рассказал лесник Голышмановского лесничества Илья Мартьянов. - Также проведена реконструкция лесных дорог: четыре километра отремонтировано на территории Малышенского лесничества. В этом сезоне будет оборудовано три места отдыха: около села Голышманово, на свертке в деревню Боровлянка и на дороге между Михайловкой и Русакова".

Кроме того в пожароопасный период будут работать подразделения МЧС и добровольные пожарные дружины на сельских территориях.

"В селах в преддверии пожароопасного сезона, необходимо проверить готовность людей, ресурсов и технических средств, - говорит заместитель главы Голышмановского района Александр Ледаков. - Важно обеспечить своевременное реагирование на возможные возгорания. Ведь вскоре начнется посевная кампания и люди, которые зачастую входят в состав добровольных пожарных дружин, будут работать в полях. Важно найти понимание с руководителями хозяйств, сориентировать силы и средства таким образом, чтобы в случае ландшафтного или лесного пожара на каждой территории знали где взять технику и человеческие ресурсы для тушения огня".

Влад Удилов

Теги: профилактика пожаров , охрана лесов , дружинники , Голышмановский район , лесные пожары

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