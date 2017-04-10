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Экспозиция о мертвой дороге действует в главном музее Ямала

13:21 10 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Север-Пресс"

Экспозиция "Вдоль по мертвой дороге", приуроченная к 70-летию с начала строительства сталинской железной дороги №501, начала работу в Музейно-выставочном комплексе им. Ивана Шемановского.

На выставке впервые представят фотографии из разных экспедиций по мертвой дороге, публикации в прессе об экспедициях, подробную карту, с нанесенными на нее при помощи GPS техногенными объектами и остатками лагерных сооружений, которые удалось обнаружить. Посетители увидят некоторые из артефактов, привезенные участниками экспедиций из лагерей строительства №501. Многие из этих предметов, переданных в окружной музей в разное время участниками экспедиций, еще никогда не выставляли, как и большинство экспедиционных фотографий.

Как сообщает ИА "Север-Пресс" со ссылкой на заведующую информационно-аналитического отдела окружного музея Наталья Миракова, экспозиция воссоздает хронологию исследований, знакомит ближе с ее участниками и плодами их трудов, которые, как и сама дорога, уже стали частью этой истории. Выставка "Вдоль по "мертвой дороге" будет работать до 7 июля.

Теги: Ямал , выставка

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