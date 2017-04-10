Валерий Гергиев посетит Тюмень

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Концерт оркестра Мариинского театра под руководством всемирно известного дирижера Валерия Гергиева состоится в рамках XVI московского пасхального фестиваля в концертном зале им. Ю. Гуляева в Тюмени 23 апреля.

Пасхальный фестиваль год от года расширяет свою географию. На этот раз охватит 74 города России, включая Тюмень. Масштабный форум традиционно представлен несколькими программами – симфонической, хоровой, камерной и звонильной. В Тюмени состоится концерт симфонической музыки.

Валерий Гергиев – ярчайший представитель петербургской дирижерской школы, ученик легендарного профессора Ильи Мусина. В 1988 году Валерий Гергиев был избран музыкальным руководителем Мариинского театра, а в 1996 году – его художественным руководителем-директором (приняв руководство оркестром, оперной и балетной труппой). С приходом маэстро в театр, традицией стали крупные тематические фестивали, приуроченные к юбилеям композиторов. Нынешний фестиваль посвящен 135-летию со дня рождения Игоря Федоровича Стравинского. Под руководством Гергиева Мариинский оркестр выступает на крупнейших оперных сценах и в лучших концертных залах мира. Только за последний год оркестр представил масштабные гастрольные программы во Франции, Испании, на Тайване, в Китае, Италии, Японии, Германии, Австрии, Великобритании.

Программа концерта 23 апреля будет объявлена дополнительно на официальном сайте Тюменской филармонии tgf.kto72.ru, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.