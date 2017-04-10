В Тюменской области обязательства по программе ликвидации аварийного жилья выполнены досрочно

www.minstroyrf.ru/Расселение аварийного жилфонда. Итоги 2016 года

Работа по программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда завершена в Тюменской области. Об этом сообщил полномочный представитель президента Российской Федерации в УФО Игорь Холманских на совещание по вопросу о реализации мероприятий, направленных на завершение до 1 сентября 2017 года. региональных адресных программ в субъектах Российской Федерации.

Напомним, что перед органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации стоит задача — до 1 сентября 2017 года расселить весь аварийный жилищный фонд, признанный таковым на 1 января 2012 года.

По словам полпреда, практически окончена работа в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре. В указанных регионах план по переселению граждан из аварийного жилья на 1 апреля 2017 года выполнен на 100 и 95,1 процента соответственно.

По данным Фонда содействия реформированию ЖКХ, на 1 апреля 2017 года в Челябинской области и Ямало-Ненецком автономном округе план по переселению граждан выполнен только на 89,9 и 73,9 процента соответственно.

В Челябинской области до 1 сентября текущего года необходимо переселить более 1 тыс. 190 человек, а в Ямало-Ненецком автономном округе — более 4 тыс. человек.

Наименьшие в Уральском федеральном округе значения по выполнению плана переселения граждан из аварийного жилья на 1 апреля 2017 года сложились в Курганской области — 70,4% от плана и в Свердловской области — 65,8% от плана.

За оставшиеся пять месяцев в Курганской области необходимо переселить 1 тыс. 780 человек, а в Свердловской области — 6 тыс. 309 граждан.

Важный вопрос, на который обратил внимание полпред — низкое качество новых жилых домов, построенных для граждан в рамках программ расселения аварийного жилищного фонда. "Одной из проблем, которые долгое время оставались нерешенными, было отсутствие государственного строительного надзора за строящимися малоэтажными домами", - сказал он.

С 1 января 2016 года этот пробел в законодательстве был устранен. Основными проблемами в настоящее время остаются: недостаточный контроль за выполнением муниципальных контрактов со стороны органов местного самоуправления; возможность получить подряд и субподряд у организаций, не обладающих необходимыми производственными мощностями и квалифицированными кадрами.

Игорь Холманских подчеркнул, что необходимо взять на контроль вопрос сноса расселенного аварийного жилья. Эта работа заложена в программных документах, но сроки ее исполнения зачастую не соблюдаются.

О ситуации в Тюменской области по расселению ветхого жилья доложила первый заместитель губернатора Лариса Теплоухова. Она отметила, что за 2013—2016 годы в рамках программы расселено 147,13 тыс. кв. м аварийного жилья (615 МКД, 3703 жилых помещения, 10,04 тыс. граждан), что составляет 100% аварийной площади жилищного фонда. Расселение завершили пять городских округов и 21 муниципальный район. Выполнение указа президента по ликвидации аварийного жилищного фонда в Тюменской области завершено 31 декабря 2016 года с опережением на 8 месяцев, сообщает пресс-служба главного федерального инспектора по Тюменской области.