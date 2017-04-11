Во время экстремального селфи в Тюмени погиб подросток

360tv.ru

Доследственная проверка по сообщению об обнаружении тела 17-летнего подростка у одного из многоэтажных домов по ул. Таврической проводится в Тюмени.

На теле погибшего обнаружены повреждения, характерные для падения с высоты. По версии следствия, молодой человек пытался сделать экстремальное селфи находясь на перилах балкона лестничной площадки 20 этажа многоквартирного дома и не удержавшись, упал с высоты.

По данному факту следственные органы Следственного комитета России по Тюменской области проводят доследственную проверку, направленную на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза, проводится опрос очевидцев, кроме того, будут проверены условия жизни подростка, сообщает следственный отдел по Калининскому административному округу Тюмени.