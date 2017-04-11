Три южные команды прошли в финал чемпионата области

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Голышмановский "Урожай", "Водник" из Бердюжского района и армизонский "Гранит" стали участниками финального раунда чемпионата Тюменской области по мини-футболу.

Эти коллективы начали сезон в зоне "Юг", в которой играли 10 коллективов. В регулярном чемпионате первенствовал "Гранит". Армизонцы победили в семи встречах, уступив только сладковскому "Темпу" (1:4) и "Воднику" (1:2).

В серии плей-офф "Гранит" играл не столь удачно, как в начале сезона. В первой встрече он лишь по пенальти победил казанский "Феникс", а затем пропустил один безответный мяч от "Урожая". Таким образом, голышмановцы, занявшие на первом этапе скромное пятое место, получили путевку в финальный раунд. Обладателем второй стал "Водник". Шестая команда "регулярки" так же без поражений прошла второй этап областных состязаний. "Граниту" же пришлось в заключительной встрече одолеть "Стрехнино" из Ишимского района.

Василий Коньков