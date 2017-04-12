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Жителей Тюменской области просят не терять бдительности во время паводка

11:10 12 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
artvoyag.ru

Во время половодья жителям Тюменской области необходимо предпринять меры по собственной безопасности. Памятку на случай наводнения разработали в Тюмени.

Из-за быстрого таяния снега и ледяных заторов на реках, ряд населенных пунктов находится в зоне возможного подтопления. Жителям напоминают, что в случае ЧС необходимо соблюдать все рекомендации экстренных служб.

Как только вы получили сообщение об угрозе наводнения необходимо предупредить близких. Заранее собрать сумку с ценными документами, вещами, медикаментами. Бытовую технику и другие вещи перенести в безопасное место – на чердак, крышу или положить в доме на шкафы и антресоли. При получении сигнала необходимо ознакомиться с местом расположения сборного эвакуационного пункта, а также узнать у спасателей, где будут пришвартованы лодки и плоты.

Перед эвакуацией из дома необходимо отключить воду, газ, электричество, погасить огонь в печи. Специалисты советуют закрыть окна и двери, на первом этаже их можно забить фанерой и досками.

Если наводнение застало вас врасплох, то нужно найти самое высокое место – будь то крыша дома либо дерево, позвонить по короткому номеру 112 и сообщить свое местоположение. Если мобильного телефона у вас нет, то нужно вывесить полотнище, лучше использовать  какую-либо яркую вещь  - спасатели периодически совершают облеты мест ЧС, вас заметят и эвакуируют. До прибытия сотрудников МЧС оставайтесь на месте, не заходите в воду.

Самоэвакуация необходима только в крайних случаях – оказание неотложной помощи пострадавшим, отсутствие продуктов питания, но стоит помнить, что в первую очередь об угрозе необходимо сообщить по телефону 112 – это позволит сотрудникам МЧС быстрее вас найти и оказать помощь.

Отметим, что быть бдительными и готовить свои дома к весеннему паводку призвал жителей региона губернатор Тюменской области Владимир Якушев. Подготовка к паводку началась во всех муниципалитетах региона сразу после новогодних праздников, отметил губернатор. Все необходимые работы выполнены, но стихия есть стихия. Около 116 населенных пунктов региона могут оказаться в зоне подтопления. Расслабляться нельзя, нужно быть готовым к любому развитию событий. 

Теги: паводок , МЧС , инфографика

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