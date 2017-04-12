Владимир Якушев: в период паводка все должны быть бдительными

Быть бдительными и готовить свои дома к весеннему паводку призвал жителей региона губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

"Мы оказали максимально возможную помощь жителям Ишима, пострадавшим от прошлогоднего сильного паводка. Продолжается строительство многоквартирного жилого дома для ишимцев, чьи жилища в результате наводнения стали полностью непригодны для проживания. В ходе моего рабочего визита в муниципалитет мы определим, кто получит в нем квартиры", - сказал Владимир Якушев, общаясь с журналистами во время рабочего визита в Ишим и Ишимский район.

Работы по благоустройству попавших в зону подтопления территорий и восстановлению поврежденных в результате наводнения дорог, коммуникаций и инженерных сетей были завершены осенью 2016 года, напомнил губернатор.

"Оценку нашей работы по оказанию помощи пострадавшим от прошлогоднего наводнения и ликвидации его последствий должны дать жители Ишима. Но мы сделали все, что могли, исходя из возможностей бюджета, которые, к сожалению, сокращаются", - подчеркнул Владимир Якушев.

Подготовка к нынешнему паводку началась во всех муниципалитетах региона сразу после новогодних праздников, отметил губернатор. Все необходимые работы выполнены. В частности, в Ишиме расчищено 9,8 км русел рек. Кроме того, очищено пространство под 12 мостами. В Ишимском районе построен водоотводной канал протяженностью более 2,2 км.

Региональная группировка сил МЧС и другие необходимые силы, средства и резервы находятся в режиме повышенной готовности, подчеркнул Владимир Якушев. В Тюменской области создан резерв материально-технических ресурсов, необходимых для ликвидации чрезвычайных ситуаций, на сумму 586 миллионов рублей. Кроме того, сформирован финансовый резервный фонд в размере около 100 миллионов рублей.

Отметим, что в 2016 году только в Ишиме в зону подтопления попало около 1,4 тыс. домовладений.

"Мы стараемся донести до людей информацию о том, как подготовить дома и приусадебные участки к паводку. Только в 2017 году в местных средствах массовой информации было опубликовано 26 материалов на эту тему. Кроме того, представители муниципальной власти совместно с сотрудниками МЧС и полиции обошли 1 тысячу 360 домов, провели соответствующие беседы и раздали памятки", - рассказал журналистам первый заместитель главы Ишима Алексей Веренчук.

Ишимцам напоминают, что в опасный период очень важно держать под рукой личные документы. Необходимо создать запас питьевой воды и продуктов питания, а также поднять как можно выше хранящиеся на подворье емкости с горюче-смазочными материалами и химикатами. Следует позаботиться о том, чтобы вода не унесла со двора дрова и пиломатериалы, а также заранее очистить приусадебный участок от мусора. Самое важное - следить за сигналами органов МЧС по телевидению и радио, и своевременно реагировать на предупреждения о приближении чрезвычайной ситуации.

"Установившаяся в Тюменской области погода пока не способствует сильному паводку. Но стихия есть стихия. Около 116 населенных пунктов региона могут оказаться в зоне подтопления. Расслабляться нельзя, нужно быть готовым к любому развитию событий", - подчеркнул Владимир Якушев.

﻿ 1 /

Евгений Бабенко