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Фирмы, предлагающие помощь призывникам, проверяют на законность

17:15 11 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

25 судебных разбирательств по поводу намеренного затягивания сроков призыва специализированными фирмами инициировала призывная комиссия Тюменской области в 2016 году. В 18 из них выиграл военный комиссариат.

Об этом сообщил военный комиссар региона Александр Моторин. По его словам, принцип работы таких фирм одинаковый: они запугивают призывников и родителей рассказами об армии и предлагают помочь законно получить военный билет. Помощь сводится только к тому, что они подают бесчисленные иски и так затягивают сроки призыва.

"Не нужно тешить себя тем, что они выдадут военный билет – законно получить его можно только в военкомате. Никто не ручается, что призывника действительно в процессе освободят от службы, если у него все в порядке со здоровьем. При этом главная задача таких фирм – заработать", - пояснил Александр Моторин.

Он добавил, что по инициативе районных и областной комиссий прокуратура проверяет подобные учреждения. Если их деятельность окажется незаконной, руководство понесет ответственность.

Евгения Шевцова

Теги: Александр Моторин , призывная кампания

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