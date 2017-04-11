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Компания "Золотые луга" получила шесть высших наград на фестивале качества в Екатеринбурге

18:21 11 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото пресс-службы АО "Золотые луга"

Шесть высших наград получила компания "Золотые луга" на XVII ежегодном Фестивале качества молочной продукции и мороженого, который проходил в Екатеринбурге.

По итогам проверок дегустационная комиссия присвоила высшую оценку молоку пастеризованному, кефиру, сливкам и молочному йогурту торговой марки "Золотые луга", а также биопростокваше "Славянской" и ацидофилину торговой марки "Живи здорОво!". Дипломом второй степени награждена сметана м.д.ж. 20% торговой марки "Золотые Луга".

В состав дегустационной комиссии вошли представители администрации города, Роспотребнадзора, Центра гигиены и эпидемиологии, Центра защиты прав потребителей, а также начальники производств и лабораторий молочных комбинатов, всего более 30 человек. Эксперты оценивали конкурсные образцы по цвету, запаху, вкусу, консистенции, внешнему виду, упаковке, этикеточной надписи.

Организатором фестиваля выступил Центр информационных технологий "Гарантия качества" при поддержке министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области и администрации Екатеринбурга. Фестиваль направлен на выявление и пропаганду лучшей продукции по показателям экологической безопасности и потребительским свойствам, на повышение конкурентоспособности предприятий — производителей молочной продукции и мороженого.

АО "Золотые Луга" является одним из крупнейших производителей молочной продукции на территории Урала и Западной Сибири. Компания имеет два завода по переработке молочной продукции: молочный комбинат "Ситниковский" и молочный комбинат "Ишимский". В МК "Ситниковский" находится основное производство цельномолочной продукции и творога. Компания реализует продукцию трех торговых марок: "Золотые луга", "Ситниковское", "Живи здорОво!".

Теги: качество , продукты , Золотые луга , молоко

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