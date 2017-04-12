Тюменские депутаты решают, сколько подписей нужно собрать в поддержку гражданской законодательной инициативы

Депутаты Тюменской областной думы не договорились об уровне активности нашего общества для продвижения своей законодательной инициативы.

Три депутатские фракции – ЛДПР, КПРФ и "Справедливая Россия" предложили внести поправки в областной закон "О гражданской законодательной инициативе", снижающий количество подписей, необходимых для продвижения проектов законов от общества, с 3 тыс. до 300 человек.

Такой шаг, по мнению депутата Владимир Пискайкина, представляющего в облдуме "Справедливую Россию", станет стимулом для проявления гражданской активности и законодательной инициативы. Предложение сразу в 10 раз сократить количество граждан, поддержавших ту или иную законодательную инициативу, вызвало жаркую дискуссию.

Оно не нашло поддержки самой влиятельной фракции "Единой России", а разгоревшийся спор внес раскол и в стан инициаторов поправки. Лидер коммунистов Тамара Казанцева заявила, что для ее партии и три тысячи подписей – не проблема, а вот малым партиям надо помочь.

Члены комитета областной думы по государственному строительству и местному самоуправлению, на заседании которого и была рассмотрена консолидированная инициатива трех думских фракций, приняла решение создать рабочую группу для изучения этого вопроса. Рабочая группа уже к майскому заседанию комитета должна подготовить свои предложения по этой актуальной проблеме.

"Снизить количество подписей с 3 тысяч до 300 человек – это очень радикальное предложение, - прокомментировал это решение председатель комиссии Фуат Сайфитидинов. - Но проблема есть. Гражданских законодательных инициатив сегодня действительно очень мало. Всего была одна. И, конечно, надо смотреть, почему их нет? С одной стороны, может быть, потому что достаточно много подписантов надо иметь, а с другой, возможно, что гражданской инициативы как таковой нет… И потом, есть много субъектов законодательной инициативы: и Общественная палата, и депутаты, и прокуратура… Но эта тема поднята, и мы будем советоваться, и может быть, снижение количества подписей будет, но не столь радикальное в 10 раз".

Борис Олейник