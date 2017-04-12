В Тюмени отметили День космонавтики

Фото ИА "Тюменская линия"

Смелых поисков и экспериментов пожелал глава администрации Тюмени Александр Моор гостям Дня космонавтики, который прошел в молодежном театральном центре "Космос".

"Не бойтесь выходить за границы обыденного. Когда мы совершаем шаг в неизвестность, то находим новые решения и достигаем успеха", - сказал Александр Моор.

День космонавтики в молодежном театральном центре отметили открытием выставки молодых тюменских художников "Космос наш". По замыслу организаторов, экспозиция будет пополняться новыми работами: представить свое видение темы может любой посетитель центра.

"Идея выставки - создать скетчи интерьера молодежного театрального центра и совместить их с фантазией о безграничном и бесконечно развивающемся космосе", - рассказала художница Эльвира Хусаинова.

Главным событием Дня космонавтики стала публичная защита проектов конкурса грантов на постановку спектаклей для молодежных театров.

Общий размер грантовой поддержки в 2017 году составил 1 млн 200 тыс. рублей, в числе членов экспертного совета - представители Тюменского государственного института культуры, тюменских театров, регионального проекта "Моя территория", МТЦ "Космос" и департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике. К обсуждению презентаций пригласили присоединиться зрителей.

"Публичная защита проектов в "Космосе" проводится впервые. Любой слушатель, житель Тюмени может повлиять на получение гранта тем или иным театром. Заявки на гранты подали тринадцать из более чем двадцати действующих в Тюмени театров", - пояснила пресс-атташе МТЦ "Космос" Наталия Лукашук.

Результаты конкурса грантов станут известны 17 апреля.

﻿ Фото ИА "Тюменская линия" 1 /

Татьяна Ковалева