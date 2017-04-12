В Тюмени стартовала международная научно-практическая конференция о противодействии коррупции

фото ИА "Тюменская линия"

Международная научно-практическая конференция "Обеспечение безопасности бизнеса как фактор противодействия мошенничеству" открылась в большом зале заседаний Тюменской областной думы 12 апреля. На мероприятие собрались представители власти, бизнеса, правоохранительных органов и ученые России, Мексики, Франции, Германии и Польши.

Одним из первых, кто выступил с докладом стал президент российского отделения ACFE "Объединение сертифицированных специалистов по расследованию хищений" Сергей Мартынов. Он заметил, что за все 20 лет своей практики подобных мероприятий в России еще не было.

фото ИА "Тюменская линия"

"Эта конференция лично на меня произвела вау-эффект. Хочется выразить благодарность организаторам этого события. За 20 лет своей практики — это первый случай, когда представители власти и бизнеса, ранее собиравшиеся на подобные конференции всегда порознь, сидят в одном зале и обсуждают коррупцию. Удивительно, что эта конференция проходит не в столицах", - подчеркнул Сергей Мартынов.

Главная цель конференции, которая продолжится и 13 апреля, заключается в повышении компетенций и навыков по предупреждению и противодействию корпоративного мошенничества и коррупции руководителей и специалистов органов государственной власти, местного самоуправления и бизнес сообщества. В планах у собравшихся выработать рекомендации по развитию комплексной безопасности бизнеса и противодействии хищениям.

фото ИА "Тюменская линия"

Председатель экспертного совета Национального общественного комитета по противодействию коррупции, профессор Северо-Западного института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России, региональный научный руководитель федеральной программы антикоррупционной подготовки государственных служащих по СЗФО Петр Коловагин до начала своего эмоционального выступления также, как и коллеги отметил уникальность подобных встреч.

фото ИА "Тюменская линия"

"Это удивительно, что такая конференция собрала всех нас не где-то в Москве или моем любимом Санкт-Петербурге. Отрадно, что мы находимся здесь, в Тюмени, в центре России. Именно Тюменская область может понимать и проблемы Востока, и проблемы Запада нашей огромной страны. Хотелось бы еще отметить, что остальным регионам стоит брать с Тюменской области пример: этот край сегодня в лидерах по чистоте ведения бизнеса", - отметил он.

фото ИА "Тюменская линия"

Приветствовала собравшихся депутат Тюменской областной думы Инна Лосева, которая отметила, что в уголовном кодексе Российской Федерации одной из самых популярных по-прежнему остается статья за мошенничество.

"Только за 2016 год органами полиции было зарегистрировано 210 тысяч преступлений, квалифицированных как мошенничество. Большая часть из этого числа произрастала из предпринимательской среды. Сегодняшние условия делают непростой жизнь законопослушных предпринимателей и это напрямую влияет на количество зарегистрированных малых предприятий. Согласно статистическим данным в Тюменской области количество зарегистрированных субъектов среднего и малого предпринимательства на 1 января 2014 года составляло почти 70 тысяч. Тогда как на 1 января 2013 года таковых было более 72 тысяч единиц. Это стало результатом повышения тарифов страховых взносов для малых предприятий. Понадобилось несколько лет, чтобы число субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Тюменской области выросло и достигло данных 2013 года", - рассказала она.

фото ИА "Тюменская линия"

Президент Торгово-промышленной палаты Тюменской области Эдуард Абдуллин предложил проводить конференцию ежегодно.

"Хочу внести предложение о том, чтобы сделать данную конференцию регулярной. Определить ежегодное время проведения, можно оставить также апрель. Надеюсь, это станет хорошей традицией и мы сможем от конференции к конференции рассказывать, как мы продвинулись в этом вопросе", - предложил он.

Конференция проходит на базе ТюмГУ и консалтинговой группы "РАСТАМ", которые вместе с Торгово-промышленной палатой Тюменской области являются главными организаторами этого события. В завершении всем участникам обещают тренинг президента российского отделения ACFE "Объединение сертифицированных специалистов по расследованию хищений" Сергея Мартынова на тему "противодействие хищениям в бизнесе". Подробнее ознакомиться с программой можно здесь.

Владислав Соколов